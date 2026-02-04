Fitto “Primo Piano Europa riduce distanza tra opinione pubblica e istituzioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un’iniziativa molto positiva e utile, perché crea le condizioni per poter raccontare quello che accade in Europa, sia le opportunità che le complesse sfide che abbiamo di fronte, e al tempo stesso anche per ridurre la distanza dal punto di vista informativo nel rapporto tra cittadini e istituzioni europee”. Lo afferma Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

xf4/sat/mca2