Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Fitto “Primo Piano Europa riduce distanza tra opinione pubblica e istituzioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un’iniziativa molto positiva e utile, perché crea le condizioni per poter raccontare quello che accade in Europa, sia le opportunità che le complesse sfide che abbiamo di fronte, e al tempo stesso anche per ridurre la distanza dal punto di vista informativo nel rapporto tra cittadini e istituzioni europee”. Lo afferma Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione Europea, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...