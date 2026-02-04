Ultime News

4 Feb 2026 Balaustra sul Morbasco, c'è l'ok al progetto: lavori dalla primavera
4 Feb 2026 Invecchiare bene: in Cattolica incontro con gli specialisti
4 Feb 2026 Segreteria Pd, Azzali agli iscritti: "Disponibile a candidarmi, queste le mie priorità"
4 Feb 2026 Corso Garibaldi, fioriere rimesse a nuovo per 23mila euro
4 Feb 2026 Scontro sulla provinciale a Pieve D'Olmi: due feriti in ospedale
Video Pillole

Il Capo della Polizia incontra gli agenti rimasti feriti a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – prefetto Vittorio Pisani, ha incontrato, ieri, a Torino, il personale del V Reparto Mobile e le organizzazioni sindacali provinciali della Polizia di Stato.
Si è intrattenuto, in particolare, con gli agenti rimasti feriti durante la manifestazione dello scorso 31 gennaio, ai quali ha testimoniato la vicinanza dell’Amministrazione. Pisani era accompagnato dal Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato e dal Questore di Torino Massimo Gambino.
Il Capo della Polizia, poi, si è recato in Questura dove ha incontrato i dirigenti, i funzionari e il personale in servizio. vbo/gtr
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...