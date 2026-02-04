Ultime News

4 Feb 2026 Balaustra sul Morbasco, c'è l'ok al progetto: lavori dalla primavera
4 Feb 2026 Invecchiare bene: in Cattolica incontro con gli specialisti
4 Feb 2026 Segreteria Pd, Azzali agli iscritti: "Disponibile a candidarmi, queste le mie priorità"
4 Feb 2026 Corso Garibaldi, fioriere rimesse a nuovo per 23mila euro
4 Feb 2026 Scontro sulla provinciale a Pieve D'Olmi: due feriti in ospedale
Video Pillole

Incendio in un impianto di trattamento rifiuti di plastica nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Da ieri sera, diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia, nel Palermitano, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadrati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne impianto. Sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi. tvi/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...