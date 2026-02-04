Ultime News

4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
4 Feb 2026 Scuole e futuro: con il nuovo Campus il Torriani si apre all'Intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale, Ruotolo “Elon Musk si adegui alle regole democratiche”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Su questo Grok, che è l’intelligenza artificiale che transita sulla piattaforma di Musk, sul suo X, non c’è stato nessun controllo per cui una signora vestita diventa nuda, un signore vestito diventa nudo, un bambino”.
Così l’eurodeputato del Partito Democratico Sandro Ruotolo, in merito alle notizie riguardo Grok attraverso cui sono stati creati, tra gli altri, anche contenuti pedopornografici. “Noi abbiamo bisogno di democrazia, ma questo non significa fare tutto quello che si vuole. La democrazia – ha aggiunto – ha bisogno di regole e il signor Musk si deve adeguare alle regole democratiche”.
