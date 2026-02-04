La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”

La sesta vittoria consecutiva della Juvi Cremona nasce anche da chi accetta di stare dentro la partita nei suoi passaggi più spigolosi. Contro Livorno, in quaranta minuti tesi e fisici, Andrea La Torre ha inciso sia nel tabellino, 18 punti per lui, sia nella presenza difensiva costante in una serata di grande sostanza.

Dopo aver raccolto gli applausi dai sostenitori juvini si è prestato ben volentieri ai microfoni di Basket&co il talk di CR1 dedicato alla pallacanestro (guarda qui l’ultima puntata) e in onda il lunedì alle 22 sul canale 19. La Torre senza nascondere un po’ di imbarazzo, allarga subito lo sguardo alla dimensione collettiva: “Sicuramente erano applausi anche per la vittoria di squadra, perché contro una squadra come Livorno non si vince da soli. Ogni partita stiamo dimostrando che ognuno di noi può salire in cattedra, in attacco e con una difesa solida”.

Chiamato ormai con continuità a occuparsi del terminale offensivo più pericoloso, La Torre parte sempre dalla sua priorità: “La difesa è il mio primo lavoro, è quello su cui mi devo concentrare ogni volta. Poi in attacco prendo quello che la partita mi dà e cerco di fare il mio meglio”. Contro Livorno il duello con Tiby è stato uno dei nodi della gara e i 18 punti segnati rappresentano la sua miglior prestazione in maglia oroamaranto: “Livorno è una corazzata, sapevamo che sarebbe stata la partita più dura delle ultime giocate, forse la più dura dall’inizio del campionato. Sono venuti qui per vincere, mettendo il corpo. Noi abbiamo fatto una partita eccellente per batterli”.

Alla base della crescita recente, La Torre individua un aspetto preciso, più mentale che tecnico: “Dopo gli errori non ci lamentiamo più. Restiamo lì con la testa, ci aiutiamo, calmiamo il compagno se è a corto di ossigeno e andiamo avanti. Continuare dopo gli errori è la cosa che stiamo facendo meglio nell’ultimo periodo, ed è una lezione importante da riconoscere ogni volta”.

Basket&co va in onda il lunedì alle 22 su CR1 con le interviste a caldo a cura di Cristina Coppola e Alberto Guarneri. La prossima puntata andrà in onda lunedì 19 gennaio 2026.

