4 Feb 2026 Europei di Ciclismo su pista, Vece e Venturelli stelle d'argento a Konya
4 Feb 2026 Pioggia incessante, strade e marciapiedi diventano laghi
4 Feb 2026 Torricella, donna ritrovata senza vita in golena: il suo cane la veglia
4 Feb 2026 Molestie e atti sessuali sul posto di lavoro: 33enne rinviato a giudizio per stalking
4 Feb 2026 Scuole e futuro: con il nuovo Campus il Torriani si apre all'Intelligenza artificiale
Legambiente: “Italia sia protagonista Clean Industrial Deal Ue”

(Adnkronos) – “L’Italia è tra i paesi leader in alcune filiere, può guidare la nuova industrializzazione europea e rivendicare le proprie eccellenze”. Lo dice Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, durante la presentazione dei risultati della terza edizione del progetto ‘L’Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy’ a Roma. 

“Abbiamo un problema su alcune filiere industriali storicamente deindustrializzate, come chimica e siderurgia, la cui crisi parte dagli anni ’90 e non è colpa del Green Deal europeo”, ha aggiunto Ciafani, sottolineando l’urgenza di azioni concrete. “Vogliamo fare in modo che il Clean Industrial Deal europeo possa vedere l’Italia protagonista, contribuendo alla nuova reindustrializzazione del Vecchio Continente”. 

Legambiente ha così presentato il Libro bianco con 30 proposte, frutto di un percorso di confronto con le imprese più innovative iniziato nel luglio 2025, “per orientare le politiche industriali verso sostenibilità, innovazione e occupazione green. Speriamo che le politiche industriali possano partire anche dalle nostre 30 proposte”. 

