Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Video Pillole

Primo Piano Europa – Puntata del 4 febbraio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella prima puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico Alessandro Ciriani e Lucia Annunziata, e il presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni, Alberto Cirio. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sugli investimenti europei nella difesa.

sat/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...