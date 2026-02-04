Quintavalle “Piano Strategico Ue per Emergenze Sanitarie strumento prevenzione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È un documento di sintesi che però rappresenta l’evoluzione di quello che noi abbiamo vissuto durante l’ultima pandemia. Oggi non si parla di emergenza, ma si parla di organizzazione preventiva dell’emergenza, quindi cosa fare per limitare al massimo quelli che sono i primi problemi durante una crisi. È cambiata la società, abbiamo più anziani, più fragili, più vulnerabili. Si inizia a parlare nei pareri di One Health e questo rappresenta sicuramente l’eccezionale cambiamento di questo parere”. Lo afferma Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell’Asl Roma 1, che ha redatto il parere sul Piano Strategico Europeo per le Emergenze Sanitarie, approvato presso la Commissione NAT a Bruxelles.

