Ricettività, oltre 100 strutture controllate dalla Provincia

La legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015, “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, delega alle Province la verifica dei requisiti previsti per le diverse tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio: alberghi, campeggi, ostelli, B&B, foresterie lombarde, locande, case vacanza, locazioni turistiche, agriturismi e RTA (residenze turistico-alberghiere).

Il Servizio Turismo della Provincia di Cremona ha attivato, nel corso del 2025, una serie di controlli in oltre 100 strutture ricettive presenti sul territorio provinciale, dando priorità alle nuove aperture senza tralasciare quelle attive da anni.

L’esito dei sopralluoghi, in termini di qualità, risulta generalmente buono e rispettoso dei dettami legislativi, garantendo un’accoglienza diversificata e diffusa anche nei piccoli centri, oltre che nei comuni principali come Cremona, Crema e Casalmaggiore.

Nel mese di luglio 2025 sono stati convocati i titolari delle strutture ricettive – sia in presenza sia in collegamento online – presso la sede della Provincia di Cremona. In tale occasione sono state presentate le linee guida predisposte da ATS Valpadana sulle misure da osservare in tema di Legionella, oltre alle slide curate dall’Ufficio Turismo con gli ultimi aggiornamenti normativi e procedurali per l’avvio e il mantenimento di una struttura turistica, in riferimento alle leggi regionali vigenti. Il materiale è tuttora disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Cremona al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/news.php?id=2940

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla corretta comunicazione dei flussi turistici e all’importanza di rispettare le tempistiche previste, ovvero l’invio dei dati entro il giorno 5 del mese successivo tramite la piattaforma regionale ROSS1000, strumento fondamentale per facilitare le attività di programmazione e le azioni di promozione del territorio.

I dati raccolti risultano inoltre utili alla neonata DMO (Destination Management Organization) Visit Cremona, che potrà utilizzarli per promuovere percorsi e visite sul territorio e per la commercializzazione delle offerte turistiche, suddivise per tematiche quali arte, cultura, musica, cicloturismo, navigazione fluviale e gastronomia, valorizzando i principali prodotti tipici locali.

Dichiara il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani: «Il lavoro di verifica e accompagnamento svolto dal Servizio Turismo rappresenta un passaggio fondamentale per garantire qualità, sicurezza e legalità nell’offerta ricettiva del nostro territorio. Un sistema turistico solido nasce dal rispetto delle regole, dalla collaborazione con gli operatori e da una visione ampia che coinvolga anche i piccoli centri. È su queste basi che la Provincia intende continuare a sostenere lo sviluppo turistico, in sinergia con la DMO Visit Cremona e con tutti i soggetti del territorio».

© Riproduzione riservata