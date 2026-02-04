Scuole e futuro: con il nuovo Campus il Torriani si apre all'Intelligenza artificiale

“Alcune persone temono che l’intelligenza artificiale ci farà sentire inferiori, ma in realtà chiunque sano di mente dovrebbe avere un complesso di inferiorità ogni volta che guarda un fiore“.

E’ questo il monito posto inserito nel Manifesto attorno cui 110 scuole italiane hanno fatto Rete, con il sostegno e l’approvazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito; tra queste anche l’Istituto Torriani di Cremona e il suo Campus 4.0.

Attorno a questo orizzonte di senso, etico e applicativo, la didattica con l’IA generativa e l’apprendimento applicato entra nei laboratori del Campus 4.0 del Torriani e nel curricolo dei vari indirizzi dell’Istituto tecnologico di Cremona; una realtà recentemente recepita dai documenti ufficiali della scuola, con il ptof e il patto di corresponsabilità con le famiglie.

Nel corso dell’ultimo anno scolastico l’istituto ha avviato un lavoro strutturato sull’intelligenza artificiale grazie ai percorsi di formazione ideati dal prof. Nicola Salti e previsti dal DM 66 che hanno coinvolto i docenti e ai moduli del PON Estate rivolti agli studenti.

Ma nei processi di apprendimento l’IA è una realtà già in diverse classi dell’Istituto che hanno sperimentato in anteprima i contenuti del Manifesto e del Codice etico che ora è diventato Rete Nazionale. Dopo una sperimentazione applicata ai percorsi trasversali realizzati per le notti bianche del Torriani, diverse classi hanno imparato ad usare il supporto dell’IA in funzione metacognitiva o di tutoraggio, per esempio dichiarando onestamente, nella consegna dei compiti, la percentuale di aiuto IA.

Questo perché l’Istituto Torriani è attivo membro della Rete Nazionale Miasedu e alcuni dei suoi docenti sono tra i primi fondatori del gruppo che ha dato vita a questo progetto sostenuto ora dal Mim.

“Abbiamo abbracciato in Rete queste linee guida per integrare l’AI generativa in modo sicuro ed efficace nelle classi – racconta la dirigente scolastica Simona Piperno – e recentemente abbiamo istituito una una commissione che ha il compito di integrare queste linee guida nel curricolo dei vari indirizzi dell’Istituto”.

Un passaggio fondamentale per avviare al meglio la didattica del Campus 4.0 Torriani, a settembre 2026.

“Anche grazie all’utilizzo sempre più integrato dell’IA, nel Campus e in classe – racconta il prof. Nicola Salti – sarà possibile una reale applicazione di una delle più importanti avanguardie didattiche proposte dal Ministero: ovvero l’idea di rendere visibili pensiero e apprendimento. Ciò significa proporre nel Campus Torriani laboratori innovativi che consentono l’applicazione concreta dei concetti teorici, partenariati strategici per trasformare conoscenze in competenze realmente spendibili sul mercato del lavoro“.

La didattica applicata e integrata in laboratorio che sarà quotidianità nel Campus, d’altro canto è già una pratica consueta al Torriani: nell’anno scolastico 2025-26, ad esempio, si sta lavorando trasversalmente sul tema del Green: il settore informatico programma “robot raccogli rifiuti“, il settore chimico , sempre grazie alla robotica, avvia una sperimentazione di “green chemistry“, il settore di elettrotecnica lavora sull’efficientamento dell’illuminazione della scuola, il professionale progetta una domotica per la casa sostenibile e il liceo sperimenta concretamente iniziative di trash attack e sostenibilità solidale“.

L’adesione alla Rete Nazionale delle Scuole per l’IA porterà molti vantaggi al Torriani: nel tempo la Rete condividerà materiali, unità didattiche, progetti innovativi e nuove sfide. Una sfida didattica e etica dichiarata con questo Manifesto, un atto pubblico in cui tutti gli aderenti dichiarano le loro intenzioni rispetto a un futuro in cui la pervasiva presenza della tecnologia deve essere sostenibile.

