4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Tg Economia – 4/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A gennaio l’inflazione rallenta
– Migliorano le stime sul Pil italiano nel 2026
– Nuove sfide per trasporti e logistica, l’IA cambia volto al settore
– L’abusivismo economico è una zavorra per il Paese
sat/azn

