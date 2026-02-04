Video Pillole
Tg Economia – 4/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A gennaio l’inflazione rallenta
– Migliorano le stime sul Pil italiano nel 2026
– Nuove sfide per trasporti e logistica, l’IA cambia volto al settore
– L’abusivismo economico è una zavorra per il Paese
sat/azn
