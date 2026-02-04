Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Video Pillole

Tg News – 4/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, colloqui produttivi ad Abu Dhabi
– Sicurezza, Piantedosi: “Ci vuole il fermo preventivo”
– Torino, domiciliari all’aggressore del poliziotto
– Omicidio Ylenia a Napoli, fermato il fratello
– Musumeci: “9 comuni su 10 in Sicilia a rischio frane”
– Cassazione, la gelosia non attenua reato di stalking
– Istat, a Gennaio inflazione giù all’1%
– Primo Piano Europa, il nuovo format tv dell’Italpress racconta l’Ue
– Previsioni 3B Meteo 5 Febbraio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...