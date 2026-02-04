Video Pillole
Trasporti & Logistica Magazine – 4/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Aeroporti italiani, nel 2025 in aumento passeggeri e cargo
– Olimpiadi, Anas apre al traffico le varianti di Tai e Valle di Cadore
– Milano Serravalle accelera sulla digitalizzazione della rete
