Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l’uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l’allora candidato alla presidenza Donald Trump nel suo golf club di West Palm Beach nel settembre del 2024. È stata quindi accolta la richiesta dei procuratori per i quali “i crimini di Routh meritano indubbiamente la condanna a vita, dal momento che nel corso di mesi ha intrapreso passi per uccidere un importante candidato presidenziale, dimostrando la volontà di uccidere chiunque si mettesse sulla sua strada e da allora non ha espresso né rammarico né rimorso per le sue vittime”.

Nell’annunciare la sentenza, la giudice federale Aileen Cannon ha definito Routh “un uomo malvagio”. Routh si è difeso da solo durante il processo, cercando di affermare che non vi era stato nessun crimine perché lui non aveva sparato un colpo, passando nella sua arringa dal 6 gennaio all’Ucraina ai padri fondatori. Dopo essere stato condannato lo scorso settembre, si è poi pugnalato al collo con una penna. Lo psichiatria che ha condotto una perizia prima del processo ha stabilito che non vi erano basi per dichiarare “l’incompetenza” dell’imputato, ma ha stabilito che Rout soffre di disturbi bipolari e disordine narcisistico di personalità.

L’avvocato di ufficio che è stato nominato per l’udienza della sentenza ha affermato che Routh “non ha commesso un atto di terrorismo”, chiedendo una condanna a 20 anni e la garanzia che gli vengano fornite cure psichiatriche.

Routh era stato fermato il 15 settembre dopo che un agente del Secret Service si era accorto che era appostato tra i cespugli del campo da golf, puntando un fucile contro Trump e un altro agente. Allora Trump era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, sarebbe stato eletto per la seconda volto solo il gennaio successivo.

Il suo arresto è avvenuto esattamente due mesi dopo l’attacco di Butler, in Pennsylvania, dove un uomo ha aperto il fuoco durante un comizio di Trump, ferendo all’orecchio destro il candidato ed uccidendo uno spettatore. L’attentatore, Thomas Matthew Crooks, venne ucciso da uno dei cecchini dei servizi segreti americani.

Ryan Routh si era recato in Ucraina perché voleva combattere contro i russi, ma data la sua inesperienza con le armi e avendo già 56 anni l’esercito di Kiev non lo aveva accettato tra le sue file. Lo aveva raccontato lo stesso Ryan Routh in un’intervista video rilasciata a Newsweek Romania nel giugno del 2022. Come ”piano B”, racconta, si era impegnato in Ucraina a reclutare personale per lo sforzo bellico. ”Abbiamo bisogno di migliaia e migliaia e migliaia di persone qui a combattere con gli ucraini”, aveva detto Routh sottolineando che il mondo si trovava in un “momento critico” della guerra, che aveva definito una lotta tra il bene e il male. “Questa è la cosa più importante che sta succedendo nel mondo oggi, quindi starsene seduti e lasciare che la vita continui normalmente, lamentandosi dei prezzi della benzina e lamentandosi della vita nel lusso e del paese in cui vivete è inaccettabile come esseri umani”, aveva detto.

L’uomo inoltre fu condannato nel 2022 perché in possesso di una mitragliatrice. All’epoca era stato inseguito dalla polizia prima di barricarsi all’interno di un’attività commerciale a Greensboro, nella Carolina del Nord, secondo un resoconto pubblicato dal Greensboro News & Record.

Nel 2016 aveva votao proprio per Donald Trump. Ma poi, quattro anni dopo, si era detto ”deluso” dal presidente americano. “Eri la mia scelta nel 2016, io e il mondo speravamo che il presidente Trump sarebbe stato diverso e migliore, ma siamo rimasti tutti molto delusi e sembra che tu stia peggiorando e regredendo”, aveva scritto sui social.