Valanga sul Monte Lussari, un morto a Tarvisio

(Adnkronos) – Una persona è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, travolta da una valanga staccatasi a circa 1600 metri di quota sul Monte Lussari, a Tarvisio (Udine). L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, mobilitando le squadre del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, della Guardia di finanza e il personale sanitario del Sores.

A causa del meteo avverso l’elicottero non è potuto decollare e i soccorritori si sono portati sul posto usando gli impianti di risalita della località turistica. Per la giornata di oggi Aineva aveva diramato un’allerta valanghe rossa di grado 4 (forte) sul Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione proprio per la Val Canale, dove si trova la zona di Tarvisio.