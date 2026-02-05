Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Video Pillole

Alleanza Assicurazioni innova il modello business con l’insurbanking

GENOVA (ITALPRESS) – Dalla protezione al risparmio, dalla previdenza all’investimento. Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali, celebra la propria trasformazione industriale nella convention annuale a Genova, città dove è stata fondata nel 1898, con mille persone in presenza e altre 9mila collegate da 28 in sale in tutta Italia. Nel 2025 i Premi Vita complessivi sono pari a 11,2 miliardi, la Raccolta Netta supera un miliardo, la Nuova Produzione si attesta a oltre i 7 miliardi.
xa8/f32/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...