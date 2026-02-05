Ultime News

5 Feb 2026 Valentina Rodini "modella" per le divise olimpiche di Milano Cortina
5 Feb 2026 Politecnico di Cremona, incontro formazione-lavoro per i ragazzi
5 Feb 2026 La Colonna Mobile Provinciale di Cremona impegnata a Milano Cortina 2026
5 Feb 2026 Cremona Solidale, presentato il budget 2026: ritoccate le rette
5 Feb 2026 Il ciclismo cremonese nelle "Storie" di CR1
Video Pillole

Alpitour World, nuove tendenze e modi di viaggiare nel 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il turismo nel 2026 si prospetta dinamico e in continua evoluzione, trainato da una forte voglia di viaggiare e da una domanda sempre più anticipata. Crescono l’attenzione alla qualità dell’esperienza, alla flessibilità, al rapporto qualità-prezzo e il turismo organizzato consolida il proprio ruolo come scelta affidabile e senza stress. Per raccontare la vacanza che va oltre i classici cliché Alpitour ha lanciato la campagna “Luoghi comuni cercasi”. “Manchi solo tu” è lo slogan di Eden Viaggi, un piano crossmediale ironico che rilancia la filosofia “zero sbatti” per un soggiorno senza stress che rafforza il posizionamento del brand come alleato della spensieratezza.

f12/gsl/gtr/mgg

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...