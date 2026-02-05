Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Cronaca

Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri

Sei le condanne per truffa, insolvenza fraudolenta, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e ricettazione

Fill-1

Ieri i carabinieri di Castelleone, in esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese, hanno arrestato un uomo di 53 anni, pregiudicato.

Dovrà scontare un cumulo di pena complessivo di 3 anni e 10 mesi di reclusione per 6 condanne intervenute nel 2022 per i reati di per truffa, insolvenza fraudolenta, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e ricettazione.

Il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai carabinieri di Castelleone che hanno rintracciato immediatamente il 53enne e lo hanno accompagnato in carcere a Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...