Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Castelleone, in esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese, hanno arrestato un uomo di 53 anni, pregiudicato.

Dovrà scontare un cumulo di pena complessivo di 3 anni e 10 mesi di reclusione per 6 condanne intervenute nel 2022 per i reati di per truffa, insolvenza fraudolenta, falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e ricettazione.

Il provvedimento è stato inviato per l’esecuzione ai carabinieri di Castelleone che hanno rintracciato immediatamente il 53enne e lo hanno accompagnato in carcere a Cremona.

