E' di Vanna Bini il corpo ritrovato in golena: aveva avuto incidente martedì

E’ stato chiarito il mistero della donna ritrovata senza vita a Torricella del Pizzo, in zona golenale. E, come si sospettava, alla fine la presenza di un’auto incidentata, finita fuori strada in un punto distante un paio di chilometri circa dal ritrovamento del corpo, è la chiave per spiegare l’accaduto.

La signora, Vanna Bini, classe 1953 residente a Isola Pescaroli, frazione di San Daniele Po, ha infatti perso il controllo del mezzo, finendo come si diceva fuori dalla sede stradale. A quel punto non ha chiamato i soccorsi ma è scesa autonomamente dal mezzo: ha provato a ritrovare la via dell’argine, oppure ha inseguito il proprio cane che era scappato (in genere gli animali si comportano così dopo un grosso spavento)? Tutte le ipotesi sono valide.

Probabilmente sotto choc, oltre che dolorante, la classe 1953 ha perso l’orientamento e poi è stata colta da un malore. Le chiavi dell’auto sono state trovate vicine al corpo della donna, col recupero reso difficile dalla presenza del cane, che per diverse ore ha vegliato la sua padrona.

Già, diverse ore, perché l’incidente sarebbe avvenuto addirittura la sera prima rispetto al rinvenimento del corpo, ossia martedì. Poi alle ore 16 di mercoledì un cacciatore, di passaggio in golena, ha notato la donna ormai priva di vita e ha dato l’allarme. Il malore fatale potrebbe essere spiegato anche dalle rigide temperature di questi giorni, specie nelle ore notturne e in un ambiente umido come la golena. Ai carabinieri non è arrivata nessuna segnalazione di scomparsa nelle ore precedenti il ritrovamento del corpo, il che lascia presumere che la signora – che si era trasferita nel comune di San Daniele Po di recente dopo avere vissuto a Motta Baluffi – vivesse da sola.

