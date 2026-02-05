Prosegue a Soresina il progetto del Dipartimento di Arti Visive curato da Francesco Mutti di esplorare l’arte contemporanea in ogni suo aspetto: il 1 febbraio è stata inaugurata al DAV la mostra Et In Arcadia Lego dell’artista romano Stefano Bolcato, un’antologica che esprime la sua capacità di rappresentare la società nelle molteplici e spesso contradditorie sfumature attraverso il mondo ludico dei mattoncini Lego.

Ecco quindi l’omaggio ai grandi Maestri della storia dell’arte come Raffaello Sanzio, René Magritte, Frida Kahlo, che Bolcato attualizza con uno studio minuzioso. Poi nella produzione trova spazio l’analisi socio-economica, politica e di cronaca del quotidiano, dove la declinazione attraverso l’universo Lego alleggerisce la forma espressiva senza tuttavia sminuire il contenuto.

La mostra espone inoltre le prove grafiche e gli studi progettuali che hanno portato alla realizzazione delle opere finali, interessanti da osservare soprattutto per i numerosi studenti in visita con le scuole. Et In Arcadia Lego sarà allestita fino al 22 febbraio, visitabile ad ingresso libero sabato con orario 16-19 e domenica con orario 10-12 poi 16-19.

