Giovani talenti della Stauffer a Venezia per un capolavoro di Mendelssohn

Sarà una serata all’insegna del talento giovane e della grande musica quella di giovedì 12 febbraio alle 19.30 al Teatro Toniolo, quando si esibiranno i Quartetti dell’Accademia Stauffer: il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova, protagonisti di un concerto organizzato dagli Amici della Musica di Mestre con il sostegno della Fondazione di Venezia.

Il cuore del programma sarà l’Ottetto per archi in mi bemolle maggiore op. 20 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, uno dei capolavori più sorprendenti della storia della musica da camera. A scriverlo fu un Mendelssohn appena sedicenne, ma già capace di una scrittura di straordinaria maturità, ricca di slancio, energia e invenzione. Un’opera che unisce freschezza giovanile e perfezione formale, e che ancora oggi viene considerata uno dei vertici assoluti del repertorio cameristico. Il programma si apre però con due pagine novecentesche di grande fascino. Il Quartetto n. 7 in fa diesis minore op. 108 di Dmitrij Šostakovič, dedicato alla memoria della prima moglie del compositore, ed il Langsamer Satz di Anton Webern, pagina giovanile che rivela un Webern profondamente lirico e cantabile, lontano dalle sonorità più essenziali e rarefatte della sua produzione matura.

Il Quartetto Rilke è formato da Giulia Gambaro e Giada Visentin ai violini, Giulietta Bianca Bondio alla viola e Marina Pavani al violoncello. Il Quartetto di Genova vede invece impegnati Yesenia Vicentini e Filippo Taccogna ai violini, Teresa Valenza alla viola e Stefano Grazioli al violoncello. Entrambe le formazioni fanno parte dell’Accademia Stauffer di Cremona, fondata nel 1985 ed oggi punto di riferimento internazionale per la formazione degli strumentisti ad arco.

“Il concerto al Toniolo si inserisce nel percorso culturale promosso dagli Amici della Musica di Mestre – spiega il presidente dell’associazione Mauro Pizzigati – e sarà non solo un viaggio tra tre epoche musicali diverse, ma anche l’occasione per ascoltare da vicino il futuro della musica classica: interpreti giovanissimi, già di altissimo livello, alle prese con alcune delle pagine più affascinanti del repertorio cameristico”. La serata sarà preceduta, alle ore 17.30 nel foyer del Teatro Toniolo, da una guida all’ascolto a cura di Carlo Emilio Tortarolo, realizzata in collaborazione con l’Università Popolare di Mestre: un’occasione per il pubblico di avvicinarsi al programma e scoprire chiavi di lettura e curiosità sui brani che saranno eseguiti.

