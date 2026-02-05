Milano-Cortina, Buonfiglio “Notte prima degli esami, ma abbiamo studiato”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un’Olimpiade italiana dove daremo il meglio nell’ospitalità, ma anche nella capacità organizzativa. Nonostante potrebbe venire fuori qualche ostacolo, siamo capaci di risolverlo immediatamente”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in attesa di ricevere la torcia olimpica a Milano, a Sant’Ambrogio. “Le località dove ospiteremo i Giochi sono località fantastiche, per cui produrremo anche un contributo al turismo internazionale. Ci vedranno due miliardi e ottocento milioni di telespettatori. E’ la notte prima degli esami, ma abbiamo studiato e quindi sicuramente portiamo a casa una bella maturità”.

pia/glb/mca3