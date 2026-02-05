Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Milano-Cortina, Buonfiglio “Notte prima degli esami, ma abbiamo studiato”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi aspetto un’Olimpiade italiana dove daremo il meglio nell’ospitalità, ma anche nella capacità organizzativa. Nonostante potrebbe venire fuori qualche ostacolo, siamo capaci di risolverlo immediatamente”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in attesa di ricevere la torcia olimpica a Milano, a Sant’Ambrogio. “Le località dove ospiteremo i Giochi sono località fantastiche, per cui produrremo anche un contributo al turismo internazionale. Ci vedranno due miliardi e ottocento milioni di telespettatori. E’ la notte prima degli esami, ma abbiamo studiato e quindi sicuramente portiamo a casa una bella maturità”.

