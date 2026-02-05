Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Milano-Cortina, Pisani in videocollegamento dal Viminale con le sale operative

ROMA (ITALPRESS) – Il capo della polizia Vittorio Pisani si è videocollegato, dalla sala gestione grandi eventi del Viminale, con le sale operative interforze di Milano, Bolzano, Trento, Venezia, Verona, Belluno, Sondrio, Varese, la sala operativa internazionale della direzione centrale polizia criminale e il main operation center di Milano, preposte al monitoraggio, gestione e scambio informativo tra i vari attori istituzionali coinvolti nella gestione della sicurezza delle Olimpiadi di Milano-Cortina. In collegamento anche i questori delle otto province interessate dall’evento.
col3/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)

