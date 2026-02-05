Politecnico di Cremona, incontro formazione-lavoro per i ragazzi

Un evento organizzato dai ragazzi e pensato per ragazzi. La seconda edizione di ‘Lavoro? Scelgo consapevolmente!’ si è svolta giovedì al campus del Politecnico di Cremona.

Iniziativa, incontro formativo che ha coinvolto più di 500 ragazzi attraverso domande a otto specialisti attivi nei campi dell’ingegneria, intelligenza artificiale, medicina, giornalismo, liuteria, imprenditoria femminile.

“Attraverso questa volontarietà e gratuità vogliamo dare un prodotto, una conferenza ai ragazzi, dare qualcosa che possa aiutarli e possa fare la differenza”, afferma Carlo Alberto Chiavegato, presidente della consulta studentesca provinciale.

“Questo è un evento importante, realizzato dai ragazzi per i ragazzi. Quindi secondo me la cosa importante che differenzia questo evento dagli altri eventi sull’orientamento è che è stato pensato da loro per loro”, ha detto Maria Guarino, referente della Cps presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

