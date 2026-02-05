Ronzulli “Nessun dialogo con Vannacci se piccona maggioranza e governo”

MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che il centrodestra e la coalizione abbiano il dovere di dialogare con tutti se ci sono i presupposti. Ovvero se si condividono i valori, i programmi e la stessa di governare altri cinque anni”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine dell’inaugurazione di “Casa Lombardia 2026”, presso Piazza Città di Lombardia a Milano su un possibile dialogo tra il centrodestra e Roberto Vannacci. Secondo Ronzulli, “sta a Vannacci capire se fa parte di questo percorso perché se, e mi auguro di no, inizierà a fare il picconatore delladestra attaccando il governo, le strade si dividono. Insomma, dipenderà un po’ da lui”.

