Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Video Pillole

Ronzulli “Nessun dialogo con Vannacci se piccona maggioranza e governo”

MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che il centrodestra e la coalizione abbiano il dovere di dialogare con tutti se ci sono i presupposti. Ovvero se si condividono i valori, i programmi e la stessa di governare altri cinque anni”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine dell’inaugurazione di “Casa Lombardia 2026”, presso Piazza Città di Lombardia a Milano su un possibile dialogo tra il centrodestra e Roberto Vannacci. Secondo Ronzulli, “sta a Vannacci capire se fa parte di questo percorso perché se, e mi auguro di no, inizierà a fare il picconatore della
destra attaccando il governo, le strade si dividono. Insomma, dipenderà un po’ da lui”.

