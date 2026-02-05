Ultime News

5 Feb 2026 Via Zaist, corsia chiusa: venerdì prevista fresatura e riasfaltatura
5 Feb 2026 Infortunio sul lavoro a Crotta. Autotrasportatore investito dal transpallet: è grave
5 Feb 2026 Borgo Loreto quartiere dimenticato: la denuncia del centrodestra
5 Feb 2026 Novità per il prossimo autunno: la Festa del Torrone passa da 9 a 16 giorni
5 Feb 2026 Maltrattamenti: denunce in aumento, ma le archiviazioni sono più della metà
Video Pillole

Tg News – 5/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano-Cortina, Mattarella al Villaggio Olimpico
– Pacchetto sicurezza, modifiche su scudo e fermo preventivo
– Crans Montana, i coniugi Moretti scrivono allo staff
– Delitto Garlasco, Massimo Lovati a processo
– Alto Adige, valanga a Solda travolge 3 scialpinisti
– Fisco, scoperti 200mila evasori totali
– La Bce lascia i tassi fermi al 2%
– Mattarella agli atleti: “La prima competizione è con i propri limiti”
– Previsioni 3B Meteo 6 Febbraio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...