Un Dialogo Aperto, la mostra omaggio a San Francesco D’Assisi nello spazio Bertoldiarte
È allestita fino al 27 febbraio nello spazio Bertoldiarte di Cremona la mostra omaggio a San Francesco D’Assisi nell’ottavo centenario della morte, che sottolinea come la parola del Santo sia in dialogo aperto con il contemporaneo
Ricorre nel 2026 l’ottavo centenario della morte di San Francesco D’Assisi, celebrato anche a Cremona nella mostra Un Dialogo Aperto a cura di Graziano e Rita Bertoldi con Giorgio Palù, allestita nello spazio Bertoldiarte al civico 5 di Via Cardinale Guglielmo Massaia.
L’esposizione non è iconografica, piuttosto evidenzia come la parola del Santo sia sempre attuale: tre artisti di altrettante generazioni sviluppano percorsi che attraverso diversi linguaggi espressivi portano il pubblico a sentire l’ispirazione francescana.
L’opera di Rita Bertoldi, proposta nell’iconografia del Cristo sofferente, testimonia il rapporto profondo che San Francesco aveva con il Crocifisso; Graziano Bertoldi si concentra sulle preghiere del Santo con il suo valore nel contemporaneo, mentre Giorgio Palù spazia fra marmo, ottone e altri materiali per sculture dal notevole impatto visivo. La mostra è visitabile con ingresso libero fino al 27 febbraio.