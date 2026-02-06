Ricorre nel 2026 l’ottavo centenario della morte di San Francesco D’Assisi, celebrato anche a Cremona nella mostra Un Dialogo Aperto a cura di Graziano e Rita Bertoldi con Giorgio Palù, allestita nello spazio Bertoldiarte al civico 5 di Via Cardinale Guglielmo Massaia.

L’esposizione non è iconografica, piuttosto evidenzia come la parola del Santo sia sempre attuale: tre artisti di altrettante generazioni sviluppano percorsi che attraverso diversi linguaggi espressivi portano il pubblico a sentire l’ispirazione francescana.

L’opera di Rita Bertoldi, proposta nell’iconografia del Cristo sofferente, testimonia il rapporto profondo che San Francesco aveva con il Crocifisso; Graziano Bertoldi si concentra sulle preghiere del Santo con il suo valore nel contemporaneo, mentre Giorgio Palù spazia fra marmo, ottone e altri materiali per sculture dal notevole impatto visivo. La mostra è visitabile con ingresso libero fino al 27 febbraio.

