6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
3 italiani su 10 non sanno che l’obesità è una malattia cronica

ROMA (ITALPRESS) – Secondo una recente indagine di Novo Nordisk, in Europa le persone con obesità vivono un profondo senso di isolamento e stigmatizzazione, spesso accentuato da falsi miti e da una comprensione ancora limitata di questa condizione. Lo dimostra il dato, riferito all’Italia, secondo cui il 31% degli intervistati non sa che l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l’obesità come una malattia cronica. Il commento di Iris Zani, Presidente di FIAO, Federazione Italiana Associazioni Obesità.
