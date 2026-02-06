A Roma controlli della polizia per la sicurezza nelle periferie, 18 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Casilino, Prenestino, San Basilio, San Paolo, Fidene, Primavalle e Aurelio sono le maglie di una cintura messa in atto dalla questura di Roma per la sicurezza delle periferie della Capitale. In contemporanea, gli agenti dei commissariati territorialmente competenti sono scesi in campo nel pomeriggio di ieri, orientando il target di una straordinaria attività di controllo, che ha abbracciato il perimetro dell’hinterland urbano, al contrasto dell’immigrazione clandestina, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori. Sono oltre 1000 le persone identificate, di cui 18 sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti.

col3/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)