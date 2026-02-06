Ultime News

6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
Video Pillole

Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”

MILANO (ITALPRESS) – “Consigli a chi comincia le Olimpiadi? Chi ci è arrivato vuol dire che sa il fatto suo, non ha bisogno di grandi consigli, da veterana il consiglio è semplicemente assaporare ogni piccola esperienza, ogni dettaglio, ogni giorno. Cercare che stress e tensione non tolgano il bello delle Olimpiadi. Faccio un immenso in bocca al lupo a tutti”. Lo ha dichiarato l’ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto, a Casa Italia alla Triennale di Milano, a margine dell’inaugurazione ufficiale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...