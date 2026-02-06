Cagnotto “Agli atleti di Milano-Cortina consiglio di assaporare ogni momento”

MILANO (ITALPRESS) – “Consigli a chi comincia le Olimpiadi? Chi ci è arrivato vuol dire che sa il fatto suo, non ha bisogno di grandi consigli, da veterana il consiglio è semplicemente assaporare ogni piccola esperienza, ogni dettaglio, ogni giorno. Cercare che stress e tensione non tolgano il bello delle Olimpiadi. Faccio un immenso in bocca al lupo a tutti”. Lo ha dichiarato l’ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto, a Casa Italia alla Triennale di Milano, a margine dell’inaugurazione ufficiale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

