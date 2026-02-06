Cremonese, a mister Davide Nicola il premio "Gentleman Simoni" 2024-2025

Prestigioso riconoscimento per il tecnico grigiorosso Davide Nicola, eletto Allenatore Gentleman 2024-2025. Il premio, giunto alla quinta edizione, viene assegnato tramite i voti dei venti allenatori della Serie B ed è dedicato al compianto mister Gigi Simoni, da sempre simbolo di fair play e dei valori più sinceri del calcio.

“Davide Nicola, così come Gigi Simoni, aldilà degli ottimi risultati ottenuti da allenatore ha sempre dimostrato grande stile incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina – si legge nel comunicato ufficiale della Serie B -. È una curiosità e una bellissima coincidenza quella che vede proprio Simoni far debuttare Nicola in Serie A con la maglia del Siena nella stagione 2004-2005″.

La consegna del premio avverrà martedì 10 febbraio alle ore 15.30 a Milano, presso la sede della Lega Serie B, con la conduzione di Chiara Giuffrida. Per l’occasione saranno presenti la famiglia di Gigi Simoni, il Presidente del CONI CRL Marco Riva, il presidente di Lega Serie B Paolo Bedin e i giornalisti Luca Tronchetti e Alberto Cerruti.

