6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
Dopo l’ incontro con Meloni, la delegazione americana lascia la Prefettura

MILANO (ITALPRESS) – È terminato dopo oltre due ore e mezza l’incontro alla prefettura di Milano tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente americano J. D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Presenti anche il ministro degli esteri Antonio Tajani e l’ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta. La delegazione americana ha da poco lasciato la prefettura.

