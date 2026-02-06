Lotta ai tumori, l’innovazione accelera con tre nuove indicazioni terapeutiche

ROMA (ITALPRESS) – Cambio di passo nella lotta a tre forme di tumore. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato, in tre nuove indicazioni, che si aggiungono alle attuali 25. Può cambiare la pratica clinica per due neoplasie ginecologiche: il tumore della cervice uterina e il carcinoma dell’endometrio. La terza indicazione riguarda il carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico.AIFA, inoltre, ha riconosciuto il requisito di innovatività terapeutica ai due nuovi regimi basati sull’immunoterapia con pembrolizumab nei tumori dell’endometrio e dell’urotelio. Questi passi avanti nel trattamento delle tre neoplasie sono approfonditi a Roma, in una conferenza stampa promossa da MSD.

sat/azn