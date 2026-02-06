Ultime News

6 Feb 2026 Tangenziale, la pioggia ha fatto anticipare i tempi delle asfaltature
6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca, coppia comica di successo al Ponchielli
Video Pillole

Lotta ai tumori, l’innovazione accelera con tre nuove indicazioni terapeutiche

ROMA (ITALPRESS) – Cambio di passo nella lotta a tre forme di tumore. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato, in tre nuove indicazioni, che si aggiungono alle attuali 25. Può cambiare la pratica clinica per due neoplasie ginecologiche: il tumore della cervice uterina e il carcinoma dell’endometrio. La terza indicazione riguarda il carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico.
AIFA, inoltre, ha riconosciuto il requisito di innovatività terapeutica ai due nuovi regimi basati sull’immunoterapia con pembrolizumab nei tumori dell’endometrio e dell’urotelio. Questi passi avanti nel trattamento delle tre neoplasie sono approfonditi a Roma, in una conferenza stampa promossa da MSD.

sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...