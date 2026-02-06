Marta e Gianluca, coppia comica di successo al Ponchielli

Specializzati in dialoghi serrati e situazioni surreali, tutti raccontati attraverso la lente della loro ironia corrosiva, Marta e Gianlu – al secolo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis – sono una delle coppie comiche più amate del teatro e del piccolo schermo, soprattutto per la loro esilarante capacità di raccontare i ruoli e le dinamiche della vita di coppia.

Per la prima volta i due comici sbarcano “da soli“ al Teatro Ponchielli – mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00 – con “Io e Gianlu” in cui raccontano la storia (finta) della loro (vera) amicizia. Un duo comico, due attori, diverse personalità e mille modi di ridere delle stranezze della vita.

La vita spesso porta a fare incontri improbabili. Ma in questo show si consuma l’incontro più improbabile di tutti, quello fra Marta e Gianluca. Ne esce un racconto fatto di provini sbagliati, speed date fra squilibrati e brainstorming distratti e guru invasati. Uno spettacolo carico di riferimenti musicali e cinematografici che potrebbe trasformarsi anche per gli spettatori nell’occasione di incontrare l’anima gemella.

L’esistenza è fatta di incontri improbabili, come durante un classico speed date, ma cosa succede quando arriva quell’unico incontro che cambia tutto? Si diventa amici? Amanti? Coinquilini? Colleghi? Una storia che parla di vite condivise in una realtà che non ha bisogno di un multiverso: basta un appartamento in affitto. Una storia che parla d’amore, se di amore si può parlare. Una storia che parla di sesso, raccontato, sfiorato, sognato, perennemente negato. Uno spettacolo che avrebbe voluto portare in teatro le celebri vicende di Io e Annie e invece ha portato le meno celebri, ma altrettanto strambe vicende di Io e Gianlu.

