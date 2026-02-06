Video Pillole
Milano-Cortina, Meloni saluta militari e forze dell’ordine
MILANO (ITALPRESS) – “Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!”. Così su Instagram il premier Giorgia Meloni, che pubblica anche un video sul suo incontro di stamani con alcuni
militari a Milano.
sat/gtr
militari a Milano.
sat/gtr
(Fonte video: profilo Instagram Giorgia Meloni)
© Riproduzione riservata