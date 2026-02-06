Ultime News

6 Feb 2026 Tangenziale, la pioggia ha fatto anticipare i tempi delle asfaltature
6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca, coppia comica di successo al Ponchielli
Milano-Cortina, Santandrea “Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione”

MILANO (ITALPRESS) – L’energia e la magia dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 arriva nel cuore di Milano. È stato presentato il “The Peak”, l’esperienza immersiva che Coca Cola offrirà agli appassionati durante tutto il periodo olimpico. Presente anche a Cortina e Livigno con due strutture differenti, a Milano sono stati installati oltre 900 metri quadri in cui gli appassionati potranno ripercorrere la storia tra Coca Cola e i Giochi, come spiegato da Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026.
