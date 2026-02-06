Sanremo, Conti “Lillo e Pucci in co-conduzione per una serata”





ROMA (ITALPRESS) – Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori del Festival di Sanremo, rispettivamente per le serate di

mercoledì 25 febbraio e giovedì 26. Lo ha annunciato su Instagram il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.

(Fonte video: profilo Instagram Carlo Conti)

