Sanremo, Conti “Lillo e Pucci in co-conduzione per una serata”
ROMA (ITALPRESS) – Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori del Festival di Sanremo, rispettivamente per le serate di
mercoledì 25 febbraio e giovedì 26. Lo ha annunciato su Instagram il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti.
(Fonte video: profilo Instagram Carlo Conti)
