6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
Tg Sport – 6/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Coppa Italia, l’uscita della Juve complica la corsa europea della Serie A
– Contestazione Lazio, diserzione ad oltranza dei tifosi
– Eurolega, il Fenerbahçe batte il Barcellona e vola in vetta
– Rugby, l’Olimpico si prepara al debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia
– Formula 1, la FIA ratifica i nuovi motori per il 2026
– Strategie delle big italiane dopo la chiusura del calciomercato invernale
