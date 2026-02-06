Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 6/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Città e sedi di gara: dal cuore di Milano alle vette delle Dolomiti
– I giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese
– Mattarella visita il villaggio olimpico a Milano
– Milano-Cortina, Santandrea “Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione”
– Milano-Cortina, Cucci “L’Olimpiade in Italia diventi un’occasione di pace”
gm/mrv
