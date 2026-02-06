Ultime News

6 Feb 2026 Tangenziale, la pioggia ha fatto anticipare i tempi delle asfaltature
6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca, coppia comica di successo al Ponchielli
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 6/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Città e sedi di gara: dal cuore di Milano alle vette delle Dolomiti
– ⁠⁠I giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese
– Mattarella visita il villaggio olimpico a Milano
– ⁠Milano-Cortina, Santandrea “Niente pronostici, i Giochi sono una vera emozione”
– Milano-Cortina, Cucci “L’Olimpiade in Italia diventi un’occasione di pace”
