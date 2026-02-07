Ultime News

7 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, Virgilio: "Ecco perché voterò No"
7 Feb 2026 Olimpiadi, Italia show: con Franzoni e Paris arrivano argento e bronzo in discesa libera
7 Feb 2026 Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico
7 Feb 2026 Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne
7 Feb 2026 Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani
Ita Airways celebra le Olimpiadi invernali, Pappalardo “Non potevamo mancare”

MILANO (ITALPRESS) – “Non potevamo mancare a questo importante appuntamento del nostro Paese. La costanza, la perseveranza, l’impegno, lo spirito di squadra sono i valori che accompagnano il nostro personale dalla mattina alla sera, sia a terra sia in volo. Per questo abbiamo deciso di esserci con questa installazione, che permette al visitatore di immergersi tanto nel mondo del volo aereo quanto in quello dello sport”. Lo ha detto il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, a margine del taglio del nastro di Skyway, un’installazione immersiva situata in piazza San Carlo a Milano, a pochi passi dal Duomo.

