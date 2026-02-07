Un concerto che anticipa il bincentenario beethoveniano e che mette in scena uno dei massimi interpreti del Titano di Bonn.

Classici, non a caso, è il titolo del recital che il grande Rudolf Buchbinder terrà martedì 10 febbraio alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi.

Il concerto del famoso pianista austriaco inaugura la seconda edizione de il Pianoforte, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

In programma la celeberrima Sonata op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, incorniciata dalle Variazioni K 265 di Mozart e dalla Sonata in si bemolle maggiore D 960 di Schubert, l’ultima straordinaria opera pianistica concepita dal compositore viennese.

Rudolf Buchbinder è uno dei leggendari interpreti del nostro tempo.

L’autorità di una carriera di più di 60 anni si combina in modo raro con il senso e la spontaneità del suo pianismo. Tradizione e innovazione, fedeltà e libertà, autenticità e apertura mentale si fondono nella sua lettura della grande letteratura pianistica. Le sue interpretazioni delle opere di Ludwig van Beethoven, in particolare, sono considerate un punto di riferimento: più di 60 volte ha eseguito il ciclo delle 32 Sonate, segnandone la storia dell’interpretazione.

Con la BUCHBINDER EDITION la Deutsche Grammophon, nell’autunno 2021, ha inteso celebrare. La storia dell’interprete con la pubblicazione delle 32 Sonate e dei 5 Concerti di Beethoven. Buchbinder è stato il primo pianista a suonare tutte le Sonate di Beethoven in un’unica estate al Festival di Salisburgo del 2014. Il ciclo di Salisburgo è stato registrato dal vivo per CD e DVD.

Le ultime registrazioni dell’integrale dei Concerti per pianoforte di Beethoven documentano un progetto davvero notevole. Il Musikverein di Vienna, per la prima volta nella sua storia, ha concesso a un singolo pianista l’onore di eseguire tutti e cinque i Concerti per pianoforte di Beethoven in una serie creata appositamente.

Buchbinder è stato affiancato da cinque dei migliori direttori e orchestre del mondo: l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Andris Nelsons, i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti e l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, la Filarmonica di Monaco di Baviera e la Staatskapelle Dresden diretti rispettivamente da Mariss Jansons, Valery Gergiev e Christian Thielemann.

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino (tel. 0372 080809) oppure on line su Vivaticket. Questi i prezzi: 30 euro (settori A/B/C/D/E/H/I); 25 euro (settori F/G); promozione studenti 12 euro (settori F/G).

