Pellicciardi: "Festa del Torrone extra large, ogni weekend avrà un tema diverso"

Dopo anni di crescita costante di pubblico e un programma capace di rinnovarsi restando fedele alla tradizione, la Festa del Torrone alza all’asticella, passa da due a tre weekend. La ventinovesima edizione della kermesse si svolgerà dal 7 al 22 novembre 2026. Da nove si passa quindi a sedici giorni per celebrare il dolce simbolo della città con un’edizione senza precedenti.

Stefano Pellicciardi, organizzatore di SGP Grandi Eventi, ci spiega come si è arrivati a questa decisione.

“In primis sicuramente permette di ammortizzare il rischio brutto tempo come c’è stato l’anno scorso perché i giorni forti della manifestazione sono i weekend.

“In questo modo si passa da due a tre quindi fine settimana, con più probabilità in caso di brutto tempo di poter recuperare nel weekend successivo, anche perché gli investimenti che vengono fatti per questa manifestazione da parte di tutti sono ingenti”.

Inoltre, continua Pelliciardi, “perché chiaramente la manifestazione deve avere una massa critica di un certo tipo per poter reggere i tre weekend. Secondo noi ha le potenzialità per ambire a questo format. Ci sarà poi un discorso di contenuti. L’idea che in questo momento abbiamo è quello di differenziare in modo significativo i tre fine settimana con un tema specifico per ognuno di questi”.

SGP Grandi Eventi si occupa dell’organizzazione di diverse manifestazioni a Cremona. Sono tutte confermate nonostante lo sforzo extra per il torrone? “Quasi tutto confermato”, sottolinea Pelliciardi, “quest’anno però non faremo Formaggi&Sorrisi che di solito si tiene a fine marzo – inizio aprile. Assieme al consorzio del Provolone Valpadana abbiamo deciso di soprassedere. Poi vedremo eventualmente l’anno prossimo se ci saranno le condizioni per riprendere”.

