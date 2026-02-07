Ultime News

Ubriaco fuori dal supermercato: aggredito il Direttore dell'Eurospar di via del Giordano

di Andrea Colla

Il presunto aggressore sarebbe un uomo di 42 anni, italiano senza fissa dimora

L'Eurospar di via del Giordano
Un’aggressione inspiegabile, in un’area trafficata e alla luce del sole.
E’ successo questa mattina intorno a mezzogiorno, nei pressi dell’Eurospar di Via del Giordano di Cremona: vittima il Direttore del supermercato, uscito per rimproverare due uomini fermi a bivaccare con in mano bottiglie di alcolici.

Uno dei due, ripreso dal responsabile della struttura, ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo, per passare poi dalle parole ai fatti. Il soggetto, italiano di 42 anni senza fissa dimora, ha così tirato un pugno in pieno volto al Direttore, che è stato prontamente soccorso da alcune persone presenti.
Allertate le forze dell’ordine, solo posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno individuato il presunto aggressore.

La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale, in codice verde; starà a lui decidere se sporgere denuncia.

