Ubriaco fuori dal supermercato: aggredito il Direttore dell'Eurospar di via del Giordano

Un’aggressione inspiegabile, in un’area trafficata e alla luce del sole.

E’ successo questa mattina intorno a mezzogiorno, nei pressi dell’Eurospar di Via del Giordano di Cremona: vittima il Direttore del supermercato, uscito per rimproverare due uomini fermi a bivaccare con in mano bottiglie di alcolici.

Uno dei due, ripreso dal responsabile della struttura, ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo, per passare poi dalle parole ai fatti. Il soggetto, italiano di 42 anni senza fissa dimora, ha così tirato un pugno in pieno volto al Direttore, che è stato prontamente soccorso da alcune persone presenti.

Allertate le forze dell’ordine, solo posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno individuato il presunto aggressore.

La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale, in codice verde; starà a lui decidere se sporgere denuncia.

