Continua il magic moment della Juvi che batte anche la Tezenis 78 a 69

Arriva la settima vittoria consecutiva al Pala AGSM AIM di Verona, dove la Ferraroni Juvi Cremona si conferma ancora una volta per solidità, lettura della partita e continuità, piegando la Tezenis 78-69. L’Mvp è Kadeem Allen capace di segnare e trascinare la squadra.

La Juvi si presenta al Pala AGSM AIM per la sfida contro la Tezenis con gli americani Allen e Garrett, insieme ad Allinei, Bortolin e La Torre a completare il quintetto. Dall’altra parte Johnson, Bolpin e McGee, con Zampini e Poser, due vecchie conoscenze del basket cremonese.

Cremona parte con energia e mette subito il piede avanti. Sono La Torre e Garrett ad aprire le marcature oroamaranto, dando il primo segnale di aggressività. A metà periodo arriva però la risposta degli scaligeri, che piazzano un parziale di 6-0 per il 12-9, costringendo coach Bechi al primo time out della serata.

L’inerzia sembra scivolare verso la Tezenis, efficace quando attacca il ferro e capace di mettere in difficoltà la difesa juvina. La Juvi attraversa qualche possesso a vuoto e torna a muovere il tabellone solo dopo due minuti esatti, con Bortolin. La tripla di Vecchiola restituisce il vantaggio a Cremona (15-16), prima dei due liberi di Garrett che fissano il punteggio sul 15-18 alla prima sirena.

È Serpilli ad aprire il secondo periodo con la tripla che vale la parità, e sarà questo il leitmotiv della prima parte del secondo quarto. Cremona resta solida in difesa, chiude gli spazi e costringe la Tezenis spesso a forzare le soluzioni sullo scadere dei 24”. Mentre cresce il nervosismo in casa scaligera, Vecchiola legge il momento, ruba palla e costringe Ambrosin a un antisportivo che riporta avanti la Juvi (29-32).

Tre canestri consecutivi di Kadeem Allen regalano a Cremona il massimo vantaggio sul +6 (29-35), ma Zampini risponde subito con tripla e libero aggiuntivo, ricucendo lo strappo. La Juvi però continua a correre e, con Bortolin e La Torre, capitalizza una bella rubata di Allinei, allungando di nuovo e costringendo coach Cavina al time out. Alla sirena dell’intervallo lungo Cremona è avanti 47-39, grazie alla tripla sulla sirena di Allen, miglior marcatore del primo tempo con 10 punti.

Meno efficace la pressione di Cremona in avvio di terzo periodo. Due canestri consecutivi di Poser e uno di McGee valgono il 7-0 che riavvicina Verona fino al -1 (46-47), costringendo Bechi al time out. La risposta della Juvi è immediata e passa da due giochi da tre punti: Allinei dall’arco e Allen con penetrazione e libero aggiuntivo (47-53).

Cremona non si lascia intimorire, riprende il controllo dell’inerzia e costruisce azioni più pulite, tornando a distanza di sicurezza sul 50-58, firmato dalla tripla di un ritrovato Bartoli. L’inerzia è tutta oroamaranto e lo stesso Bartoli va a schiacciare per la doppia cifra di vantaggio con cui si va all’ultimo riposo sul 53-63.

Verona sembra alle corde, ma ci sono ancora dieci minuti da giocare e la qualità della Tezenis può emergere in qualsiasi momento. La Juvi però resta compatta, continua ad aiutarsi e a sostenersi, lotta in difesa e sceglie con lucidità le proprie soluzioni offensive. Del Cadia e Barbante firmano l’allungo che vale il nuovo massimo vantaggio sul 55-68.

A metà del quarto il punteggio dice 60-71, ma il ritmo cala sensibilmente: si sbaglia molto da entrambe le parti, con Cremona imprecisa e Verona che spreca l’occasione di riavvicinarsi commettendo tre palle perse consecutive. Per oltre tre minuti non arrivano canestri su azione e Bechi ferma il gioco per riordinare le idee.

Quando mancano tre minuti alla sirena la Tezenis è ancora sotto di nove (62-71) e prova a sfruttare il bonus esaurito della Juvi per cercare ossigeno. Zampini trova la tripla del -7, ma Garrett risponde con una penetrazione vincente, riportando subito distanza. Il cronometro continua a scorrere, Zampini tiene viva la partita dalla lunetta (2/3), ma è ancora Garrett a prendersi la responsabilità nei possessi decisivi. La Juvi controlla e chiude sul 69-78.

Per Cremona arrivano 17 punti di un concreto Kadeem Allen, con 4 assist e 8 falli subiti per 29 di valutazione, oltre agli 11 punti di Barbante e ai 10 di Garrett. La Juvi perde nettamente la lotta a rimbalzo (46-28), ma compensa con una gestione impeccabile: 14 palle perse forzate a Verona contro appena 2 commesse dai gigliati.

