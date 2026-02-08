Ultime News

Cremonese: contro l'Atalanta assenti Bianchetti, Bondo, Vandeputte e Faye

Davide Nicola per la trasferta di Bergamo dovrà fare di nuovo i conti con parecchie assenze. Sono invece recuperati Payero e Sanabria, che figurano nella lista dei convocati

Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per AtalantaCremonese, sfida valida per la 23ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 1° febbraio alle ore 18.30 alla “New Balance Arena”. Assenti Bianchetti (problema muscolare), Bondo (recupero dal problema muscolare), Faye (trauma maxillo-facciale) e Vandeputte (recupero dall’affaticamento muscolare).

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 25 Pavesi, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 14 Moumbagna, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

