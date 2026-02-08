Nel singolo di slittino a Cortina, Dominik Fischnaller bissa il bronzo di Pechino

Di nuovo insieme ai migliori del mondo, di nuovo con il bronzo al collo. All’Olimpiade di Milano Cortina, Dominik Fischnaller sale sul terzo gradino del podio nel singolo maschile di slittino, bissando il piazzamento ottenuto nell’edizione di quattro anni fa sul budello di Pechino.

Nel rinnovato impianto del Cortina Sliding Centre, intitolato alla memoria dell’olimpionico del bob Eugenio Monti, il trentaduenne azzurro (foto Simone Ferraro/CONI) ha acciuffato la terza piazza del podio nella prima run di sabato e l’ha difesa con successo nelle tre manche seguenti, senza però riuscire ad insidiare l’oro del tedesco Max Langenhan e l’argento dell’austriaco Jonas Mueller. Dopo aver chiuso la terza manche con un gap di +0.542 dalla vetta, l’azzurro ha respinto nella run finale gli attacchi del lettone Kristers Aparjods (4°) e dell’austriaco Nico Gleirscher (5°) e ha chiuso a +0.934 dal nuovo campione olimpico. Settima posizione (+1.926) per Leon Felderer, che ha migliorato l’undicesimo posto di Pechino 2022. Si è qualificato per l’ultima run anche Alex Gufler, che ha chiuso la sua gara al diciassettesimo posto (+4.016).

