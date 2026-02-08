Giochi Milano-Cortina: quartetto azzurro d'argento nel biathlon

L’Italia brilla nel debutto del biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sulla neve di Anterselva, il quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha conquistato uno storico argento nella staffetta mista 4×6 km, eguagliando il miglior risultato olimpico di sempre per la Nazionale.

La gara è stata caratterizzata da una grande intensità agonistica. Nelle frazioni maschili, Giacomel e Hofer sono riusciti a mantenere l’Italia nelle posizioni di vertice nonostante l’uso di alcune ricariche al tiro. Successivamente, Dorothea Wierer ha consolidato la posizione azzurra, permettendo a Lisa Vittozzi di iniziare l’ultima frazione nel gruppo degli inseguitori, alle spalle della Francia. La fuoriclasse sappadina è stata poi protagonista di una prova magistrale: grazie a un poligono finale perfetto, ha vinto il duello con Germania e Norvegia, blindando il secondo gradino del podio.

L’oro è stato vinto dalla Francia, che ha chiuso con il tempo di 1h04’15”5. Per l’Italia si tratta della terza medaglia olimpica nella specialità dopo i bronzi del 2014 e 2018.

