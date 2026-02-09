Adeguamento Istat, Saba porta a 2,10 euro la tariffa oraria per il Marconi

Sorpresa di inizio anno per i parcheggi in centro storico: dal 15 gennaio sono rincarati i ticket per l’autosilo interrato di piazza Marconi e anche per gli stalli a raso gestiti da Saba. Lasciare l’auto nel parking sotterraneo costa ora 2 euro e 10, mentre per gli stalli in superficie la tariffa oraria è arrivata a 2,05 euro.

E’ questo l’effetto dell’adeguamento annuale all’indice Istat dei prezzi al consumo che viene garantito alla multinazionale in base alla convenzione siglata dell’ormai lontano 2002 e oggetto negli anni di svariate modifiche per le note esigenze di ripianamento del piano finanziario originario.

Gli aumenti di quest’anno però sono riferiti esclusivamente all’adeguamento ISTAT e non all’equilibrio economico finanziario.

Come noto Saba detiene oltre al Marconi la maggior parte degli stalli per la sosta ad alta rotazione in centro storico, quelli più redditizi, ad esempio in via Ala Ponzone, corso Vittorio Emanuele, nelle strade attorno a piazza Marconi e piazza Sant’Angelo come via Bella Chioppella e via BellaRocca; e poi ancora via Bissolati e via del Vasto, piazza Lodi e piazza Giovanni 23° oltre a molte altre.

E mentre Saba alza le tariffe, Aem mantiene almeno per ora, le riduzioni decise un anno fa di concerto con l’amministrazione comunale: nelle zone più centrali ticket sceso a 1,40 per la prima ora (poi 1,70) con la reintroduzione della sosta gratuita tra le 13:00 e le 15:00 mentre in zone più decentrate come viale Trento e Trieste si paga solo 1,00 euro all’ora.

Ora che Aem ha opzionato l’acquisto del Villa Glori sarà da vedere se la politica tariffaria potrà continuare a prevedere prezzi popolari ma decisamente poco redditizi per gli introiti dell’azienda in house del Comune di Cremona.

