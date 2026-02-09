Anche la Provincia auspica il passaggio di tangenziale e Paullese ad Anas

“La Tangenziale di Cremona e la Paullese rappresentano infrastrutture strategiche per la mobilità dell’intero territorio provinciale e sovraprovinciale, caratterizzate da volumi di traffico molto elevati, inclusa una significativa presenza di mezzi pesanti”: così l’ente Provincia di Cremona interviene sulla creazione di un tavolo istituzionale per accelerare il passaggio di competenze delle due arterie stradali ad Anas, anticipato a CremonaOggi dal presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti.

“Si tratta di arterie che richiedono un livello di attenzione costante e risorse economiche e tecniche rilevanti per garantirne una manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata”: fanno sapere dal settore infrastrutture stradali della Provincia di Cremona. Aggiungendo che in questo quadro, l’ente provinciale “considera auspicabile un eventuale passaggio della gestione ad ANAS, soggetto che negli ultimi anni dispone di risorse economiche e strutture operative più adeguate per affrontare in modo continuativo la complessità di infrastrutture di questo tipo”.

La Provincia precisa però che “già in passato era stato richiesto a Regione Lombardia l’inserimento della Paullese tra le strade da trasferire ad ANAS, senza però ottenere riscontri positivi“.

“In assenza di un trasferimento di competenze – sottolinea il settore infrastrutture stradali provinciale -, resta comunque imprescindibile individuare soluzioni alternative, che prevedano un rafforzamento concreto della capacità di gestione da parte degli enti attualmente competenti. Questo significa, in particolare, poter contare su maggiori risorse economiche dedicate e su un potenziamento del personale tecnico e operativo, condizioni necessarie per assicurare standard manutentivi adeguati a infrastrutture di questa importanza”.

La Provincia conferma la propria disponibilità a collaborare con Comune di Cremona, Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture “in un’ottica di cooperazione istituzionale, con l’obiettivo comune di garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità nella gestione della Tangenziale e della Paullese”.

© Riproduzione riservata