Tangenziale, la pioggia ha fatto anticipare i tempi delle asfaltature

Lavori in corso in tangenziale a Cremona, nel tratto tra la rotonda di via Mantova e quella che conduce in via Persico verso il Maristella. Il provvedimento si è reso necessario a causa del grave deterioramento della pavimentazione stradale, danneggiata dalle continue piogge delle ultime settimane.

Entro la serata di oggi (venerdì), si dovrebbe riaprire la corsia interessata ai lavori.

“Non si tratta di un rattoppo”, precisa l’assessore con delega al suolo e sottosuolo Luca Zanacchi. “Si tratta del primo intervento del piano asfaltature del Comune che partirà in primavera. C’era un fabbisogno urgente su quel tratto, eravamo già consapevoli di dover intervenire. Le piogge hanno accelerato il processo”.

Verrà utilizzato un asfalto a caldo, un tappetino di 14 centimetri, oltre ad un additivo affinché ciò che verrà posato resista al freddo. Lunedì invece i lavori interesseranno la bretellina di immissione che collega via Mantova alla tangenziale.

Sul versante asfaltature che coinvolgerebbero le strade provinciali, 800 chilometri quelli di competenze dell’ente di corso Vittorio Emanuele, è in corso da parte degli uffici tecnici preposti una ricognizione sulla situazione stradale. Entro fine mese verranno stilate le priorità e si procederà con gli interventi, tenendo presente che la Provincia ha risorse (circa 4 milioni di euro) per intervenire su appena 30 – 40 chilometri degli 800 di sua competenza.

